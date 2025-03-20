مستغلا عيد النوروز.. نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ضد حكومته- (فيديو)

القدس: حرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الشعب الإيراني ضد حكومته، مستغلا اقتراب عيد “نوروز” (رأس السنة الفارسية) الذي يحل في 21 مارس/ آذار من كل عام.

وقال نتنياهو في كلمة مسجلة، نشرها مكتبه عبر منصة “إكس”: “نوروز اقترب، حان الوقت لكي تعود ثروات إيران لشعبها، ولتحل الحرية الحقيقية محل القمع”.

وتابع تحريضه قائلا: “أتمنى لكم الحرية، آمل أن يكون هذا النوروز بداية جديدة، بداية تتغلب على جميع العقبات والحواجز التي واجهتموها لفترة طويلة”.

ويعد النوروز رمزا لعودة الحياة إلى الطبيعة، وقدوم الربيع بعد أشهر الشتاء القاسي، ويحتفل به الشعب الإيراني وبعض شعوب المنطقة كبداية للسنة الجديدة وفقا للتقويم الهجري الشمسي في 21 مارس من كل عام.

وأضاف نتنياهو: “ليكن هذا عامًا يستفيد خلاله (الشعب الإيراني) من الموارد الطبيعية الغنية لإيران، تلك الموارد التي حُرمتم منها طويلًا بسبب نظام قمعي”، زاعما أن إسرائيل من بين الدول التي تريد مصلحة الإيرانيين.

نوروز نزدیک است! برای مردم ایران سالی پر از ثروت، امنیت، دوستی، امید، ایمان و آزادی آرزو دارم. زمان آن رسیده که منابع ایران به مردمش بازگردد و آزادی واقعی جایگزین سرکوب شود. نوروزتان پیروز! pic.twitter.com/5WyTD2VReb — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2025

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق على تصريحات نتنياهو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها نتنياهو الإيرانيين ضد حكومتهم، خاصة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واستخدم نتنياهو، في تصريحات سابقة موجهة للشعب الإيراني، مصطلحات مثل “تحرير إيران” و”إسرائيل تقف إلى جانبكم”.

(الأناضول)