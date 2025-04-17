مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد غير مضمون بعد الخروج من دوري الأبطال

مدريد: قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إنه غير متأكد من مستقبله مع الفريق بعد الخسارة أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويعد المدرب الإيطالي المخضرم أنجح مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما حقق اللقب خمس مرات.

ورغم ذلك، فقد تلقى سؤالا عما إذا كانت الخسارة 1 / 2 في ملعب سانتياغو برنابيو، التي تأهل بفضلها أرسنال للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين 5 /1، هي آخر مباراة له في دوري الأبطال مع الفريق.

وأجاب أنشيلوتي: “لست أدري… ربما سيقرر النادي إجراء تغيير. ربما يكون هذا العام أو العام المقبل، أو عندما ينتهي تعاقدي. اليوم الذي سأنهي مهمتي فيه هنا، يمكنني فعل شيء واحد وهو التقدم بالشكر لهذا النادي. ربما يكون غدا أو بعد عشرة أيام أو بعد عام والشيء الوحيد الذي سأفعله هو توجيه الشكر للنادي. لا يهمني ما إذا كان عقدي سينتهي بنهاية الموسم أو الموسم المقبل”.

وهذه هي أول مرة منذ عام 2020 التي يفشل فيها الريال في التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد للتتويج بلقبي 2014 و2022 و2024، إنه لا يعلم ما إذا كان سيستمر في منصبه كمدير فني في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في يونيو/ حزيران المقبل.

كما سئل عما إذا كان يشعر بأنه الأنسب لتدريب النادي في الوقت الحالي، فأجاب بأنه لم يفكر في ذلك مطلقا.

وقال أنشيلوتي إنه لن يغير أي شيء إذا كان عليه أن يعد الفريق مرة أخرى لمواجهة أرسنال، وأعرب عن تطلعه لمحاولة تحفيز الفريق لما تبقى من الموسم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد، ويلتقي الفريقان في كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: “إذا كان هناك شخص ما يعتقد أنني الوحيد المسؤول، فلن يغير ذلك ما أفكر به خلال الأيام المقبلة. كل ما يشغلني الآن هو التحضير للمباراة القادمة للبقاء في صراع لقب الدوري، ومحاولة الفوز بكأس الملك”.

(أ ب)