مستقبل دفاع مارسيليا يحسم المفاضلة بين الجزائر وتونس

لندن- “القدس العربي”:

بكل وضوح وشفافية.. وضع مدافع نادي أولمبيك مارسيليا أنيس دوبال، حدا للشائعات والأنباء التي تشكك في مستقبله الدولي مع المنتخب التونسي، مؤكدا تمسكه واعتزازه بقراره المصيري الذي اتخذه قبل فترة، باختيار تمثيل منتخب نسور قرطاج على المستوى الدولي، بالرغم من أنه كان ولا يزال مؤهلا لتمثيل منتخبي الجزائر -وطن الوالدة- ومسقط رأسه فرنسا.

وجاءت رسائل الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عاما، بعد أقل من أسبوعين على الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله في بعض المنصات العربية والجزائرية بشأن إمكانية انضمامه إلى منتخب شباب محاربي الصحراء، ليكون جزءا من المشروع الطموح الذي يتم إعداده في الوقت الحالي من أجل التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى إن بعض المصادر الصحافية، ادعت أنه ما زال منفتحا على فكرة اللعب للمنتخب الجزائري.

وعندما سُئل دوبال عن مستقبله الدولي مع المنتخب التونسي بعد التقارير التي أشارت إلى تواصل وسطاء رئيس الاتحادية الجزائرية وليد صادي معه، أجاب لصفحة “نسور” على موقع “إكس” -تويتر سابقا- قائلا “كنت قد تلقيت دعوة من الاتحاد التونسي لكرة القدم قبل 24 ساعة فقط من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في مصر قبل أربعة أشهر، وعلى الفور لم أتردد في الاستجابة لهذه الدعوة، رغم أنه بالإمكان تمثيل الجزائر أو فرنسا على المستوى الدولي”.

في نفس السياق، أثنى على الأجواء داخل المعسكر التونسي، مؤكدا أنها كانت واحدة من أهم الأسباب التي ساعدته على التكيف سريعا مع ابناء جلدته الشباب، ليعبر عن نفسه في البطولة الأفريقية بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما كان واضحا في حالة التألق التي كان عليها في مشاركاته الثلاث، التي خرج منها بهدف في شباك المنتخب المغربي، في المباراة التي حسمها منتخب الأسود بنتيجة 3-1، وفي هذا الصدد قال “من الواضح أنني تأقلمت بشكل سريع مع أجواء منتخب تونس، خاصة وأنني وجدت مساعدة كبيرة من قبل اللاعبين المحليين بشكل خاص”.

ومعروف أن دوبال، كان قد انتقل إلى صفوف أمراء الجنوب الفرنسي في العام 2019، قادما من نادي ماريغنان جينياك الناشط في دوري الهواة، ومع الوقت تدرج في مختلف الفئات السنية، وبالأخص فريق الشباب تحت 19 عاما، الذي خاض معه أكثر من 50 مباراة في مختلف المسابقات، ليحصل على المكافأة التي يستحقها، بتصعيده إلى فريق رديف مارسيليا في استعداداته للموسم الجديد، ريثما يدخل مفكرة مدرب الفريق الأول روبرتو دي زيربي، في المرحلة القادمة، فيما ستكون أشبه بالخطوة العملاقة نحو الانضمام إلى منتخب تونس الأول، ليكون ثاني محترف من أصول مشتركة مع الجزائر، يختار تمثيل نسور قرطاج على حساب الخضر في السنوات الأخيرة، بعد النجم عيسى العيدوني، الذي رد سريعا على تجاهل المدرب السابق جمال بلماضي، بفتح ذراعيه لمنتخب والدته.