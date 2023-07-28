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مستكشف مغارات فرنسي يقضي في مغارة في إسبانيا

منذ 59 دقيقة

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مدريد: قضى مستشكف مغارات فرنسي في انهيار مغارة في كانتابريا بشمال إسبانيا، على ما أعلنت مساء الخميس فرق الإغاثة.

وأفادت أجهزة الإغاثة في كانتابريا على “إكس” (تويتر سابقا) “يتحتم علينا للأسف أن نؤكد وفاة مستكشف المغارات الفرنسي الذي كان عالقا في مغارة في سوبا”.

وأضافت أنه يتحتم الآن “انتشال الجثة، وهي عملية قد تستغرق ساعات بسبب عدم ثبات البقعة التي هو فيها”.

وكانت أجهزة الإغاثة أوردت في وقت سابق أنها باشرت عملية إنقاذ سعيا للعثور على “عالم مغارات فرنسي كان يستكشف مغارة في سوبا مع شخصين آخرين فرنسيين أيضا”.

والفرنسيان الآخران اللذان تمكنا من النجاة قاما بإبلاغ فرق الإغاثة بالحادث الذي نجم عن انهيار “سقف الكهف”.

(أ ف ب)

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