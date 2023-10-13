مستمدة قرارها من تصريح بايدن.. حكومة الحرب: “سنمحو غزة دون اعتبار للمدنيين”

في تصريح مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس، في “الكريا”، أول أمس، وصفوا أهداف الحرب ضد حماس بكلمات قاطعة: “حماس هي داعش”، سنسحقها ونصفيها مثلما صفوا “داعش”، قال نتنياهو. غالنت هو الآخر شبه حماس بـ “داعش”، وقال: “سنمحوها عن وجه الأرض. سنمحو هذه الظاهرة”.

الشعور واضح، وهو يوفر جواباً عاطفياً لإحساس انعدام الوسيلة في ضوء الهجمة غير المسبوقة في شدتها الإجرامية. لا جدال في أن دولة إسرائيل وقعت ضحية جريمة حرب مخططة ومنظمة من قبل منظمة إرهابية. الأقل وضوحاً: ما هي ترجمة عملية تلك الأهداف؟ كيف تمحى من على وجه الأرض “هذه الظاهرة”؛ أي حماس؟ يُفهم من أقوال القيادة أن الحكومة أعطت الجيش يداً حرة للعمل دون أي قيد، بما في ذلك الثأر الأعمى من السكان المدنيين بمن فيهم من شيوخ، نساء وأطفال.

في هذه اللحظات القاسية، من المهم الإنصات إلى الصديقة الطيبة والمخلصة لإسرائيل، الولايات المتحدة. الرئيس جو بايدن لم يترك مكاناً للتفسير بالنسبة لالتزام بلاده تجاه إسرائيل: “في هذه اللحظة، علينا أن نكون واضحين كالشمس: نحن نقف إلى جانب إسرائيل، وسنتأكد من أن يكون لإسرائيل ما يلزمها كي تحرص على مواطنيها، وتدافع عن نفسها وترد على هذا الهجوم”.

هذه أمور مهمة استمدت إسرائيل الثقة منها، لكن بايدن قال أكثر من هذا؛ فبعد أن شدد على أنه “مثل كل أمة في العالم، لإسرائيل الحق في الرد – بالفعل عليها واجب الرد – على هذه الهجمات الشريرة”، أضاف بأنه تحدث مع نتنياهو عن أن “ديمقراطيات مثل إسرائيل والولايات المتحدة هي أقوى وأكثر أماناً حين نعمل وفقاً لسلطة القانون”. وكرر هذه الرسالة كي يتأكد من أننا سنتذكرها في نفس الوقت الذي نسعى فيه لندافع عن حياتنا: “الإرهابيون يمسون بنية مبيتة بالمدنيين؛ هم يقتلونهم. نحن نتبنى أحكام الحرب – قانون الحرب. ولهذا أهمية. هناك فرق”. أقوال بايدن يجب أن تشكل بوصلة أخلاقية. إسرائيل ملزمة بالرد على الهجمة الإجرامية التي وقعت عليها، لكن ليس بثمن يد حرة لجرائم حرب. وهذا ما قاله بايدن أيضاً.

أسرة التحرير

هآرتس 13/10/2023





