   “مستمرون دعما للمقاومة”.. مئات الأردنيين يتظاهرون تضامنا مع غزة- (فيديو)

عمان: واصل الأردنيون، الجمعة، تضامنهم مع قطاع غزة الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستعرة منذ نحو ثمانية أشهر ونصف، وذلك عبر مسيرة بالعاصمة عمان، شارك فيها المئات.

وأفاد أن المسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد، وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد مسافة 1 كيلو متر).

وأقيمت المسيرة تحت عنوان “مستمرون.. دعما للمقاومة وحماية الوطن من الخطر الصهيوني الأمريكي”، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة (نقابي حزبي).

وركزت هتافات المشاركين على دعم المقاومة بالقطاع الفلسطيني، حيث رددوا “سيري سيري يا حماس.. أنت المدفع واحنا رصاص”، و”حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف”، و”حط الطلقة ببيت النار.. احنا رجالك يا سنوار”.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعار المسيرة، واعتلت رؤوسهم أعلام فلسطين، ومظلات تحميهم من أشعة الشمس، في ظل موجة الحر التي تؤثر على المملكة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(وكالات)





