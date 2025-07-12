مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي فلسطينية شمالي الضفة الغربية- (صور)

جنين: شرعت جرافات تابعة لمستوطنين إسرائيليين، السبت، بتجريف أراضٍ زراعية ببلدة رابا، جنوب شرق مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وذكر المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان أن “أعمال تجريف طالت مساحات مزروعة ببلدة رابا، في إطار تحركات استيطانية متسارعة تستهدف السيطرة على أراضي المواطنين في المنطقة”.

وأوضح مليحات، أن “هذا النشاط الاستيطاني يؤدي إلى حرمان المزارعين من أراضيهم، ويمثل تهديدا مباشرا لمصدر رزق العديد من العائلات (الفلسطينية)، في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات في المناطق الزراعية بالضفة الغربية”.

وأكد أن “استمرار أعمال التجريف يندرج ضمن خطوات تهدف إلى توسيع نفوذ المستوطنات، دون الاكتراث بحقوق السكان أو ملكيتهم للأراضي”.

وأشار مليحات، إلى أن تجريف الأراضي جرى تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

ووفق معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تسببت في مقتل 6 فلسطينيين.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)