مستوطنون يعتدون على ممتلكات لفلسطينيين بالضفة وجيش الاحتلال يعتقل 15 مواطنا

القدس: شن مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، سلسلة هجمات بالضفة الغربية المحتلة، استهدفت ممتلكات فلسطينية، وفق إعلام حكومي وشهود عيان، فيما اعتقل جيش الاحتلال 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، النار في غرفة زراعية ببلدة دير دبوان شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقتي “المرج” و”واد القطن” شرق البلدة، وألقت مواد مشتعلة تجاه بركس (غرفة زراعية) فارغ يعود للمواطنين صبري صنديح ويوسف عواودة، ما أدى إلى احتراقه.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من سرقة مستوطنين عددا من رؤوس الأغنام من البلدة ذاتها، في إطار هجمات متكررة تطال الممتلكات والمزارع الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، بأن مستوطنين “هاجموا منازل مواطنين في منطقة واد سعير، قرب قرية المنيا، جنوب شرق مدينة بيت لحم”.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة قوله إن “مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين، عبر رشقها بالحجارة، كما هددوا بحرق المنازل، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين”.

ووفق شهود عيان، فإن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة فلسطينية، وحطموا زجاج نوافذ عدد من البيوت في القرية ذاتها.

وفي واقعة أخرى، قال تلفزيون فلسطين، إن “مستوطنين أضرموا النيران في منازل بوادي سعير، شمال شرق الخليل”.

وفي شمال الضفة، قالت “وفا” إن “مستوطنين دمروا أرضا زراعية في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، وقاموا باقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون وتدمير خزانات مياه وبوابات حديدية”.

وشرق مدينة رام الله وسط الضفة، هاجمت “مجموعة من المستعمرين المسلحين رعاة أغنام في منطقة الحدب بالجهة الغربية لقرية برقا، وأطلقوا الرصاص تجاههم، وسرقوا 80 رأس غنم تقريبا”، بحسب “وفا”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداءً، تسببت في مقتل 4 فلسطينيين.

بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، 15 فلسطينيا، خلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت مداهمة عدة منازل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات إسرائيلية اعتقلت 3 شبان من قرية مردا شمال سلفيت، بعد اقتحام البلدة والاعتداء على المواطنين، وعبثت بمحتويات عدد من المنازل.

وأضافت أن الجنود اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين خلال عملية الاقتحام.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 مواطنين، بينهم أب ونجله، خلال اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة ومنطقة المساكن الشعبية، بالإضافة إلى اعتقال مواطن آخر من مخيم بلاطة شرق المدينة.

وفي محافظة جنين شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتقل 4 فلسطينيين.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، بحسب “وفا”، فيما أقدمت قواته على اعتقال فلسطيني من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وآخر من حي الجامعة بمدينة الخليل.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

(الأناضول)