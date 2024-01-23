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مستوطنون إسرائيليون يحرقون معرض سيارات قرب رام الله- (فيديو وصور)

منذ 48 دقيقة

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رام الله: أضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر الثلاثاء، النار في معرض سيارات يملكه فلسطيني شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال عزيز حامد مالك المعرض، إن “مجموعة من المستوطنين أحرقوا معرضه الواقع في بلدة بيتين القريبة من رام الله”.

وأشار إلى أن الحريق “أسفر عن وقوع أضرار في 12 مركبة، موضحا أن خسائره وصلت نحو 180 ألف دولار أمريكي”.

وبين حامد أن معرضه “تعرض عدة مرات لاعتداءات المستوطنين في الأشهر السابقة”.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و250 آخرين.

(الأناضول)

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