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مستوطنون إسرائيليون يحرقون ممتلكات فلسطينيين وسط الضفة- (فيديوهات)

منذ 60 دقيقة

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رام الله: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، بلدة سنجل شمال محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا ممتلكات لفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة سنجل، وأحرقوا ممتلكات واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحوا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين هاجموا البلدة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمنعهم من الاعتداء على الممتلكات.


والاثنين، استشهد فلسطيني جراء الاختناق عقب هجوم نفذه مستوطنون على بلدة سنجل أحرقوا خلاله بيوتا ريفية وممتلكات واعتدوا على المواطنين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)

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