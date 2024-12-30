مستوطنون إسرائيليون يختطفون مواطنا فلسطينيا وينكلون به شرق الخليل

الخليل: أصيب فلسطيني، مساء الإثنين، بكسور ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، بعد اختطافه من بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال شقيق المعتدى عليه محمد حلايقة إن “مستوطنين اختطفوا شقيقه زياد (49 عامًا) من بلدة الشيوخ، واقتادوه إلى داخل مستوطنة أسفر المُقامة على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير”.

وبيّن حلايقة أن “المستوطنين أطلقوا سراح شقيقه زياد عند حاجز عسكري قرب البلدة، مصابًا برضوض وكسور في الكتف، وجروح في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج”.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد ارتكب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1396 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وباتت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا، مسرحا لاقتحامات يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، يتخللها سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات اعتقال وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن 835 شهيدا، ونحو 6 آلاف و700 جريح من الفلسطينيين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)