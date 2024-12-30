سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يختطفون مواطنا فلسطينيا وينكلون به شرق الخليل

30 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

الخليل: أصيب فلسطيني، مساء الإثنين، بكسور ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، بعد اختطافه من بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال شقيق المعتدى عليه محمد حلايقة إن “مستوطنين اختطفوا شقيقه زياد (49 عامًا) من بلدة الشيوخ، واقتادوه إلى داخل مستوطنة أسفر المُقامة على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير”.

وبيّن حلايقة أن “المستوطنين أطلقوا سراح شقيقه زياد عند حاجز عسكري قرب البلدة، مصابًا برضوض وكسور في الكتف، وجروح في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج”.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد ارتكب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1396 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وباتت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا، مسرحا لاقتحامات يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، يتخللها سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات اعتقال وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن 835 شهيدا، ونحو 6 آلاف و700 جريح من الفلسطينيين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية فلسطينية وشرطة الاحتلال تعتقل الفلسطينيين فقط
29 - مارس - 2025
أوتشا: 2024 الأكثر عنفا من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين
1 - يناير - 2025
بوريل: الوضع المتدهور في الضفة الغربية “لا يمكن تحمله”
29 - أغسطس - 2024
الأمم المتحدة: 12170 اعتداء نفذه مستوطنون بالضفة منذ 7 أكتوبر
21 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية