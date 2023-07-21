مستوطنون إسرائيليون يشرعون ببناء بؤرة جديدة شرق القدس

القدس: شرع مستوطنون إسرائيليون، الخميس، ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة، شرق القدس المحتلة.

وقال أهالي السواحرة إن الأرض المستهدفة تعود لعائلة أبو حسين، وتعتبر المدخل الرئيسي لبرية السواحرة التي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف دونم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا).

من جانبه، قال محمد أبو حسين، أحد مالكي الأرض المستهدفة إنهم تفاجأوا بأن المستوطنين أقاموا “بركسا” ووضعوا ألعاب أطفال في منطقة تسمى “سطح الغزالة” تقدر مساحتها بنحو 250 دونما، وهي قريبة من مستوطنة “كيدار” المقامة على أراضي بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأشار إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين حضروا إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة، بهدف ربط مستوطنتي “كيدار” و”بوعز” المقامتين على أراضي أبو ديس والسواحرة.

(وكالات)