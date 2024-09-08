مستوطنون إسرائيليون يضربون مسنا فلسطينيا بعد اختطافه لساعات

رام الله (فلسطين): ضرب مستوطنون إسرائيليون، الأحد، مسنا فلسطينيا، بعد اختطافه لساعات وإخلاء سبيله قرب معبر “ميتار”، في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال محمد أبو شرخ، نجل حسين أبو شرخ (69 عاما) إن عملية اختطاف والده جرت شرق بلدة الظاهرية (جنوب مدينة الخليل)، في منطقة تدعى “الطيران”، حيث كان يرعى أغنامه.

وأضاف: “5 مستوطنين مسلحين ومعهم جنود اختطفوا والدي قرابة الساعة السادسة والنصف (03:30 ت.غ) واقتادوه إلى مستوطنة تينا وهناك مكث 4 ساعات، تم الاعتداء عليه خلالها بالضرب”.

وأشار إلى إخلاء سبيل والده قرب معبر “ميتار” بين إسرائيل والضفة “وبعدها جرى نقله إلى مركز طبي محلي فتبين أنه مصاب بعدة رضوض نتيجة الضرب”.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن المستوطنين نفذوا منذ مطلع 2024 قرابة 1760 اعتداء، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول)