مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى 

رام الله: اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الأحد، تحت حراسة من الشرطة، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن “مجموعات من المستوطنين ترافقها حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم”.

وأشار الشهود إلى “انتشار الشرطة الإسرائيلية في أنحاء المسجد، بالتزامن مع الاقتحام”.

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/ آذار الماضي والذي وافق شهر رمضان.

وأضافت في تقرير نشرته الخميس أن “المنظمات المتطرفة مثل الهيكل، وبالتعاون مع شرطة الاحتلال، قامت بتكثيف الحملات الاستفزازية”.

من جهتها قالت مُحافظة القدس، السبت، إن 13064 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال الربع الأول من العام الجاري و”نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس”.

(الأناضول)