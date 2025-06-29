مستوطنون إسرائيليون يقتحمون تجمعًا فلسطينيا شرقي الضفة

رام الله: اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، تجمعًا فلسطينيًّا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما احتجز آخرون قطيع أبقار، في الأغوار الشمالية.

وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، أن مستوطنين “اقتحموا تجمع عرب المليحات البدوي شمال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، فجرًا، وقاموا بأعمال استفزازية، بحماية قوات الاحتلال”.

وأوضحت المنظمة أن “المستوطنين انتشروا في محيط مساكن المواطنين وقاموا بأعمال استفزازية، وسط تأمين من جنود الاحتلال، في استمرار واضح لسياسات الترهيب والضغط الممنهج على التجمعات البدوية”.

واعتبرت “البيدر” أن “هذا الاعتداء يأتي في إطار مخطط مدروس، لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، عبر الاقتحامات المتكررة والتضييق على الحياة اليومية، في مسعى واضح لتهجير السكان قسرًا لصالح التوسع الاستيطاني”.

وفي منطقة الحمة بالأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة، احتجز مستوطنون قطيع أبقار لأحد المواطنين أثناء رعيه في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأفادت الوكالة بأن مستوطنين “احتجزوا قطيع أبقار للمواطن رافع محمد فقها، أثناء رعيه في المراعي القريبة من خيامه في الحمة بالأغوار الشمالية، وسط تخوف من الاستيلاء عليها”.

وأشارت إلى تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالأشهر الماضية، ضد المواطنين، وممتلكاتهم، “بهدف خلق بيئة طاردة لهم من الأغوار الفلسطينية، وإفراغها منهم”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد تسببت اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في تهجير 30 تجمعاً بدوياً فلسطينيا كان يسكنها 323 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وذلك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مايو/ أيار 2025.

وخلال مايو/ أيار الماضي، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات الهيئة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضهم إقامة دولة فلسطينية واعتزامهم ضم الضفة الغربية رسميا.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)