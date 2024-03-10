سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة جديدة بالأغوار

10 - مارس - 2024

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رام الله: شرع مستوطنون إسرائيليون، الأحد، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية، في خطوة رأت فيها وزارة الخارجية الفلسطينية “إمعانا” في السيطرة على الأرض.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “عددا من المستعمرين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية”.

وذكرت أن الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، وغنية بالحياة الزراعية، حيث تتميز بخصوبة الأرض وانتشار مضخات المياه.

وأضافت أن “القرية ذات مناطق سهلية مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، وهي واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، ويحيطها عدة مستوطنات زراعية”.

من جهتها أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان “بأشد العبارات” إقامة البؤرة الاستيطانية، واعتبرتها “إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في السيطرة على مزيد الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الأرض”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2024 الساعة 1:46 م

    ههه إنها مليشيات الإرهابي الفاشي النازي الصهيوني بنغفير يا غفير،. حاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥🚀

    رد

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