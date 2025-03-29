مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية فلسطينية وشرطة الاحتلال تعتقل الفلسطينيين فقط

رام الله: هاجم أكثر من 12 مستوطنا إسرائيليا قرية فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، وضربوا السكان بالعصي والحجارة، في حادثة تم التقاطها بوضوح نادر من كاميرات الأمن.

ويبدو أن الفيديو وشهادات شهود فلسطينيين يتعارض مع رواية الهجوم التي قدمتها الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليين، الذين اعتقلوا أكثر من 20 فلسطينيا بعد ذلك.

وجاء العنف في قرية “جنبا” بعد هجوم شنه مستوطنون قبل أيام في قرية مجاورة تم خلاله الاعتداء على حمدان بلال، المخرج الفلسطيني المشارك في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، وإصابته بكدمات وجروح قبل أن يحتجزه جنود إسرائيليون لمدة 20 ساعة.

وتقدّم مقاطع الفيديو صورا صارخة بشكل غير عادي لنوع هجمات المستوطنين التي يقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إنها تحدث الآن بشكل متكرر. ويقولون إن المستوطنين اليهود المتطرفين نادرا ما يواجهون أي عواقب لمهاجمتهم للمجتمعات الفلسطينية، في حين أن الفلسطينيين غالبا ما تقوم قوات الاحتلال بتجميعهم واعتقالهم.

(وكالات)