سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية فلسطينية وشرطة الاحتلال تعتقل الفلسطينيين فقط

29 - مارس - 2025

حجم الخط
0

رام الله: هاجم أكثر من 12 مستوطنا إسرائيليا قرية فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، وضربوا السكان بالعصي والحجارة، في حادثة تم التقاطها بوضوح نادر من كاميرات الأمن.

ويبدو أن الفيديو وشهادات شهود فلسطينيين يتعارض مع رواية الهجوم التي قدمتها الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليين، الذين اعتقلوا أكثر من 20 فلسطينيا بعد ذلك.

وجاء العنف في قرية “جنبا” بعد هجوم شنه مستوطنون قبل أيام في قرية مجاورة تم خلاله الاعتداء على حمدان بلال، المخرج الفلسطيني المشارك في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، وإصابته بكدمات وجروح قبل أن يحتجزه جنود إسرائيليون لمدة 20 ساعة.

وتقدّم مقاطع الفيديو صورا صارخة بشكل غير عادي لنوع هجمات المستوطنين التي يقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إنها تحدث الآن بشكل متكرر. ويقولون إن المستوطنين اليهود المتطرفين نادرا ما يواجهون أي عواقب لمهاجمتهم للمجتمعات الفلسطينية، في حين أن الفلسطينيين غالبا ما تقوم قوات الاحتلال بتجميعهم واعتقالهم.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أوتشا: 2024 الأكثر عنفا من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين
1 - يناير - 2025
مستوطنون إسرائيليون يختطفون مواطنا فلسطينيا وينكلون به شرق الخليل
30 - ديسمبر - 2024
بوريل: الوضع المتدهور في الضفة الغربية “لا يمكن تحمله”
29 - أغسطس - 2024
الأمم المتحدة: 12170 اعتداء نفذه مستوطنون بالضفة منذ 7 أكتوبر
21 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية