مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مدرسة شرق الضفة الغربية

رام الله: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، مدرسة فلسطينية بمحافظة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، وحطموا نوافذها.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، في بيان، إن مجموعة مستوطنين هاجموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا المدرسة بالحجارة، ما أدى لتحطيم كاميرات المراقبة ونوافذ المدرسة.

وأوضح البيان أن “إدارة المدرسة أغلقت الغرف الصفية على الطلبة، خشية من اعتداء المستوطنين عليهم”.

وتتعرض المدرسة لاعتداءات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين، كان آخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي حيث أصيب 8 فلسطينيين من الطلاب والمعلمين واعتقل شخصان أحدهما متضامن إسرائيلي جراء إقدام مستوطنين والجيش الإسرائيلي على اقتحام المدرسة.

ويعيش في تجمع “عرب الكعابنة” نحو 700 فلسطيني في خيام وبيوت من الصفيح، فيما يلتحق بالمدرسة 100 من أطفال هذا التجمع وعدة تجمعات بدوية أخرى مجاورة.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 763 فلسطينيا وجرح نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)