مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات فلسطينية شمالي الضفة الغربية

15 - مايو - 2025

رام الله: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، مركبات فلسطينية على طريق نابلس رام الله شمالي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، أن مجموعات من المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية بالحجارة على طريق نابلس رام الله شمالي الضفة الغربية.

وأشاروا إلى أن المستوطنين تجمعوا في عدة نقاط على الشارع العام ورشقوا المركبات بالحجارة.

وأوضح الشهود أن عددا من المركبات أصيبت بأضرار مادية.

ويأتي ذلك عقب مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء قرب بلدة بروقين غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية، في عملية إطلاق نار.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 966 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

