سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مزارعين في الضفة الغربية المحتلة

12 - نوفمبر - 2024

مستوطنون إسرائيليون ملثمون يراقبون المزارعين الفلسطينيين خلال قطف الزيتون بالضفة الغربية المحتلة

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سلفيت: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون، في قرية ياسوف بمدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قرية ياسوف وائل أبو ماضي إن “عددا من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة حريقة عبد الله، شمال شرق القرية، واعتدوا على المزارع محمد صبري الشايب ونجله، ما أدى لإصابتهما برضوض”.

وأضاف أبو ماضي أن “المستوطنين أجبروا المزارعين على إخلاء أراضيهم، وسرقوا منهم كميات من ثمار الزيتون، إضافة إلى معداتهم الزراعية‏”.

وأشار إلى أن “المستوطنين الذين جاؤوا من مستوطنتي تفوح و نفيحميا المقامتين على أراضي المواطنين في ياسوف، نفذوا عدة اعتداءات سابقة، شملت قطع أشجار وحرق مركبات والاعتداء على السكان، في سعي لترحيل المواطنين عن أراضيهم، لصالح الاستيطان”.

وعادة ما يشن المستوطنون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 5:35 م

    في عز موسم قطف الزيتون الكلاب المسعورة لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين يا أبو العينين فحاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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