مستوطنون في الضفة الغربية يقبلون على تعلم فنون القتال بالأيدي بعد هجوم 7 أكتوبر- (صور)

مستوطنة معاليه أدوميم (الضفة الغربية المحتلة): في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يقول موشيه كاتز، وهو مدرب رياضة “كراف مغا”، إن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر حفزته على تدريب طلابه على كيفية الدفاع عن أنفسهم.

يشرح المدرب الإسرائيلي الأمريكي لأحد طلابه، وهو يلوح ببندقية كلاشنيكوف مطاطية زرقاء، “سآخذك رهينة أولا، ثم ستفعل الشيء نفسه معي”.

وعندما يأتي دوره ليكون الرهينة، يطلب كاتز، وهو يهودي متدين متشدد، من شريكه أن يمسكه من الجزء الخلفي من قميصه.

يقول المدرب “الآن هو يحتجزني هنا. أقول لنفسي إنني لن أكون ضحية بأي حال من الأحوال”، قبل أن يمسك بماسورة البندقية المطاطية ويوجهها نحو المهاجم المفترض، مضيفا “لقد حان دورك للموت اليوم، وليس دوري!”.

وقام موشيه كاتز (63 عاما) بتحويل الطابق السفلي من منزله إلى قاعة لتعليم كراف مغا أو “القتال القريب”، وهو أسلوب للدفاع عن النفس يمارسه الجيش الإسرائيلي منذ عام 1948.

ويرى في الشعور بعدم الأمان الذي يسود الإسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر فرصة لمشاركة معرفته حول أسلوب القتال بالأيدي المستوحى من الأيكيدو والملاكمة والجودو والكاراتيه والمصارعة.

(أ ف ب)