مستوطنون متطرفون يتظاهرون لإغلاق مقر “أونروا” في القدس المحتلة- (صور وفيديو)

القدس المحتلة: تظاهر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء الاثنين، خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالقدس الشرقية.

التظاهرة دعا إليها نائب رئيس ما يسمى ببلدية القدس الغربية، اليميني المتطرف أرييه كينغ، للمطالبة بإخراج الوكالة من مدينة القدس الشرقية.

ووجه كينغ الدعوات لهذه المظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان “القدس لن تكون غزة”.

وللوكالة الأممية مقر رئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية فضلا عن أنها تدير مخيم شعفاط للاجئين إضافة الى عدد من المدارس والعيادات الطبية.

وهتف المتظاهرون لإغلاق الوكالة الأممية في مدينة القدس.

وقال شهود عيان إن المستوطنين حاولوا الاقتراب من أحد مداخل مقر الوكالة الأممية ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لهم بذلك.

وبالتزامن فقد جدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس دعوته للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بالاستقالة.

وقال كاتس في تغريدة على منصة “إكس”، مساء الإثنين: “أبارك للأمم المتحدة بتشكيل لجنة التحقيق. وسوف نقدم كافة الأدلة التي تسلط الضوء على علاقة الأونروا “بالإرهاب” وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف كاتس: “من الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة، مما رئيس الأونروا فيليب لازاريني بالاستقالة الفورية”.

Congratulations to the @UN on forming the investigative committee. We will submit all evidence highlighting @UNRWA‘s ties to terrorism and its harmful effects on regional stability. It is imperative that this committee brings the truth to light, necessitating the immediate…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 5, 2024