مستوطنون مسلحون يعتدون على رعاة فلسطينيين في شمال الضفة

رام الله: اعتدى مستوطنون مسلحون، الثلاثاء، على رعاة فلسطينيين ومنعوهم من الوصول إلى مراعيهم في الأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في هيئة مقاومة الاستيطان أيمن غريب، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين في منطقة المالح بالأغوار الشمالية ومنعوهم من الوصول إلى المراعي.

وأشار إلى أن المستوطنين يهدفون إلى قطع الطريق على السكان الفلسطينيين ومنعهم من استغلال مواردهم الطبيعية للتضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل.

وأضاف غريب أن “مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية في الموقع قبل عدة أسابيع وشرعوا في عملية تضييق على السكان الفلسطينيين”.



وتكشف بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن تهجير سكان 28 تجمعا بدويا تضم 311 عائلة في الضفة الغربية المحتلة، جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 705 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)