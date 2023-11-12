مستوطنون يجددون الدعوة لمحو بلدة حوّارة… ويقتحمون مدرسة في الخليل

نابلس – الخليل – رام الله – «القدس العربي»: جدد مستوطنون متطرفون مطلبهم من حكومة الاحتلال بالعمل على محو بلدة حوارة جنوب نابلس، كما يفعل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مع عدم السماح لسكانها بفتح المحلات التجارية في شارع البلدة الرئيس.

وأكدت مجموعة من المستوطنين المتطرفين خلال مسيرة استفزازية على شارع حوارة الالتفافي الاستيطاني جنوب نابلس، أنهم سيواصلون المرور عبر شارع حوارة الرئيس، رغم شق ذلك الشارع الاستيطاني، الذي سيتم افتتاحه خلال الأسبوع الجاري.

وشارع حوارة الرئيس مغلق منذ حوالى شهر ونصف الشهر، ولا يسمح بمرور المركبات التي تحمل اللوحات الفلسطينية منه، ولا حتى المواطنين في الشارع الرئيس، ويتم الاعتداء على أي مواطن يخالف ذلك.

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة ضمن سياسة ممنهجة، تسعى إلى التضييق على أحوال المواطنين في حوارة التي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات متواصلة من الاحتلال ومستعمريه.

يُذكر أن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في شهر آذار/ مارس الماضي إلى محو بلدة حوارة من الوجود.

وفي مدينة الخليل، وقعت مشادة كلامية مع مستوطنين مسلحين اقتحموا مدرسة وسط البلدة القديمة بسلاحهم الشخصي من نوع “أم 16”.

ووثق فيديو من أحد المدرسين أن المستوطنين المقتحمين كانوا يرتدون زياً عسكرياً ومقنعين حيث اقتحموا مدرسة في الخليل، بعدما وصلوها يستقلون مركبة لا تحمل لوحة ترخيص.

الآلية الأكثر فعالية

وأظهر استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن إرهاب المستوطنين يمثل التهديد الأكبر لسكان الضفة الغربية، فيما أشارت الأغلبية ممن استطلعت آراؤهم أن تشكيل مجموعات مسلحة تعد الآلية الأكثر فاعلية لحماية الفلسطينيين من هجماتهم.

وحسب المركز، فإن نتائج الاستطلاع العلمي تأتي في ظل تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابية، وهي هجمات لم تعد تقتصر على مناطق (ج) ومناطق (ب)، بل أصبحت تتمدد بحيث تشمل مناطق (أ) أيضاً، وأن هناك بعض المناطق التي يتفاقم فيها هذا الخطر ليشمل الغالبية الساحقة من المواطنين.

وقال 69% من كافة الفلسطينيين إنهم يخشون حصول اعتداءات من المستوطنين عليهم في المستقبل حيث ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 80% في المنطقة (ج) وما في حكمها من مناطق أخرى، و73% في المنطقة (ب)، وتنخفض إلى 61% في المنطقة (أ).

وعند النظر في المناطق (ج) الموسعة وما يُشبهها من حيث غياب الأمن، فأظهرت النتائج أن التهديد من إرهاب المستوطنين يتصاعد ليصل إلى 96% في المناطق التي شهدت أو لا زالت تشهد اعتداءات كهذه في المنطقتين (ب) و(ج)، ومنطقة الأتش 2 في الخليل حيث تصل هذه النسبة إلى 93%، وتصل إلى 75% في مجمل المنطقة (ج) الموسعة، وتهبط إلى 55% بين سكان القدس المعزولة.

وحسب الاستطلاع، فإن مخاوف السكان الفلسطينيين تشمل الاعتداءات على المساكن والممتلكات، والخوف من التهجير أو الإجبار على الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً.

وأظهر الاستطلاع أن المواطنين لا يثقون أبداً بحماية جيش الاحتلال المزعومة، لقناعة الفلسطينيين الواسعة بأن هذا الجيش يشكل مصدر تهديد إضافي للمواطنين.

وقالت أغلبية سكان المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين إن جيش الاحتلال يقوم بمساندة المستوطنين في اعتداءاتهم، فيما تقول نسبة تبلغ الثلثين من كافة سكان الضفة الغربية، إن جيش الاحتلال يقف متفرجا على هذه الاعتداءات.

ورأت الأغلبية أن تشكيل مجموعات مسلحة في المناطق المهددة من المستوطنين هي الآلية الأكثر فاعلية وواقعية في حمايتهم من إرهاب المستوطنين.

وأظهر الاستطلاع أن الجمهور الفلسطيني لا يبدي ثقة بجدوى الاعتماد على تشكيل مجموعات غير مسلحة حيث أن هذه الآلية هي الأقل تأييداً بين الجمهور.

الخيار الأقوى

ورغم هجمات المستوطنين الدموية إلا أنه وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانت الأوضاع الأمنية في منطقه سكنهم تدفعهم هم أنفسهم للرغبة في الانتقال إلى منطقة أكثر أمناً، أجابت الغالبية العظمى سلباً، حيث قال حوالى 88% أنها لا تدفعهم للهجرة.

وطرحت على جمهور الاستطلاع الطرق الأكثر نجاعة لمواجهة إرهاب المستوطنين: هل هي الاعتماد على الجيش الإسرائيلي لمنع هذه الاعتداءات، أم نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المعرضة للاعتداءات، أم تشكيل مجموعات مسلحة من سكان تلك المناطق، أم تشكيل مجموعات غير مسلحة من سكان تلك المناطق؟ فقال ما يقارب نصف الجمهور إن تشكيل المجموعات المسلحة هو الخيار الأكثر نجاعة، وكان هذا هو الخيار الأقوى عند سكان منطقه اتش 2 (64%)، ثم سكان المناطق التي تعرضت للتهجير أو لاعتداءات المستوطنين (58%)، ثم مناطق القدس المعزولة (54%)، ثم سكان المنطقة أ (46%)، ثم ب (44%) ثم مجمل المنطقة (ج) الموسعة (39%).

وجاء خيار نشر قوات الشرطة الفلسطينية في تلك المناطق في المرتبة الثانية حيث حصل على تأييد خمس السكان. كما جاء خيار اللجوء للجيش الإسرائيلي في المرتبة الثانية أيضاً حيث اختارته نسبة بلغت خمس السكان. أما خيار تشكيل مجموعات غير مسلحة فجاء في المرتبة الأخيرة حيث اختاره عشر السكان فقط، حيث أن غالبية السكان الفلسطينيين لا يرون في هذا الخيار حلاً فعالاً أو واقعياً في مواجهة تهديدات وعنف المستوطنين.

عدم ثقة

وطرح على الجمهور الفلسطيني أنه وفي ظل تصاعد الأعمال الإرهابية للمستوطنين ضد بلدات وقرى فلسطينية ما هي الوسائل الأكثر نجاعة في محاربة هذا الإرهاب؟ فأظهر الاستطلاع عدم ثقة المواطنين بحمايه الشرطة الفلسطينية لهم، في حين رأت أغلبية أن الحل الأمثل هو تشكيل مجموعات مسلحة في المناطق الفلسطينية.

وتظهر النتائج في المناطق الخاصة، أي تلك التي تم استخدام عينات إضافية وإجراء مقابلات فيها بعد اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إحساسا بالتهديد أعلى بكثير مقارنة بالمناطق المماثلة التي تمت مقابلتها قبل الحرب.

وحسب تقرير المركز، فإن الخوف الواسع يعكس قلقاً من أن المستوطنين يستغلون تطورين حصلا بعد الحرب، وهما تحول الاهتمام إلى قطاع غزة والحصار والقيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على حركة سكان تلك المناطق.

ويخشى سكان المناطق الفلسطينية من أن تخلق هذه التطورات بيئة يتمكن فيها المستوطنون من تنفيذ هجمات إرهابية ضد سكان المناطق الضعيفة مع الإفلات التام من العقاب، بل وربما بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي.

ويذكر أن الهدف الرئيسي من اعتداءات المستوطنين في المنطقة (ج) هو إجبار سكانها على مغادرتها لضمان بقاء هذه المناطق تحت سيطرتهم لتسهيل ضمها لإسرائيل.

وشهد العام الجاري تهجير 369 مواطناً في 5 مواقع في محافظات رام الله والخليل والقدس. ففي محافظة رام الله تم تهجير موقع عين سامية، الذي يضم 200 مواطن، وموقع القابون، الذي يضم 86 مواطنا. وفي محافظة الخليل تم تهجير موقع خربة سمري، الذي يضم 20 مواطن، وجرى تهجير سكان وادي التحتا، الذي يضم أيضا 20 مواطنا. وفي محافظة القدس تم تهجير موقع البقعة الذي يضم 33 مواطنا.

وكانت هذه المواقع قد تعرضت لاعتداءات متنوعة من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي.