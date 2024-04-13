مستوطنون يجددون هجماتهم على بلدات فلسطينية في الضفة- (شاهد)

رام الله: جدد مستوطنون إسرائيليون، السبت، هجماتهم على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، وأغلقوا مداخل عدد منها.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) في بيان مقتضب إن “عصابات المستعمرين الإرهابية وبحماية من جيش الاحتلال يغلقون جسر قرية دير دبوان شرق رام الله”.

وأشارت إلى اقتحام المستوطنين قرية دوما شرق نابلس (شمال).

وجاءت الهجمات غداة هجوم نفذه المستوطنون، فجر الجمعة، على قرية المغير شرق مدينة رام الله، وسط الضفة، والذي أسفر حتى ساعات مساء أمس، عن استشهاد شاب وإصابة عشرات الفلسطينيين فضلا عن حرق أكثر من 40 منزلا.

مستوطنين بحماية قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أهالي قرية دير دبوان شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. pic.twitter.com/FXIIeEjkAl — Enas Jaber (@EnasJABER19) April 13, 2024

https://twitter.com/1kuwait_kw/status/1779072563223634003

مستوطنين يغلقون جسر قرية دير دبوان شرق رام الله. pic.twitter.com/efHbSikWIO — فلسطيني احمد (@RTOgK3G8suNPFx1) April 13, 2024

(الأناضول)