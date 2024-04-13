سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون يجددون هجماتهم على بلدات فلسطينية في الضفة- (شاهد)

13 - أبريل - 2024

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رام الله: جدد مستوطنون إسرائيليون، السبت، هجماتهم على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، وأغلقوا مداخل عدد منها.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) في بيان مقتضب إن “عصابات المستعمرين الإرهابية وبحماية من جيش الاحتلال يغلقون جسر قرية دير دبوان شرق رام الله”.

وأشارت إلى اقتحام المستوطنين قرية دوما شرق نابلس (شمال).

وجاءت الهجمات غداة هجوم نفذه المستوطنون، فجر الجمعة، على قرية المغير شرق مدينة رام الله، وسط الضفة، والذي أسفر حتى ساعات مساء أمس، عن استشهاد شاب وإصابة عشرات الفلسطينيين فضلا عن حرق أكثر من 40 منزلا.

https://twitter.com/1kuwait_kw/status/1779072563223634003

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 13, 2024 الساعة 11:07 ص

    حاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أنت على أرض أجدادك في فلسطين أو تتركتها لعصابة اللصوص الصهاينة الملاعين المدعومين بالسلاح الفتاك الأمريكي منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀

    رد

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