سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون يجرفون 15 دونما وينصبون خياما في الخليل

منذ ساعة واحدة

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رام الله: أفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين جرفوا، اليوم الأحد، أكثر من 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب غربي الخليل، ونصبوا خياما فيها، بحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن “مستوطني نغاهوت الجاثمة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت وبيت عوا، جرفوا أراضي تعود ملكيتها إلى عائلة المسالمة ونصبوا خيمتين فيها”.

وأضافت أن “عشرات المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، لافتين إلى “إصابة مصور صحفي برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال”.

(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 23, 2023 الساعة 9:23 ص

    عصابة بنغفير وسموتريتش ومن لف لفهم عازمون على بسط يدهم على كل الأراضي الفلسطينية يا عينيا ولن يوقفهم إلا رصاص المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي بأذرع الأخطبوط 🇵🇸✌️🤠🕸️🔥🕸️🔥🕸️

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  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 23, 2023 الساعة 9:35 ص

    يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أوقفوا الزحف الصهيوني أوقفوا الإرهابي بنغفير وسموتريتش ومن لف لفهم بالرصاص والحديد والنار يا أحرار فلسطين وما أدراك ما فلسطين 🇵🇸🤠✌️🕸️🔥🕸️🔥🕸️

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