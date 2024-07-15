مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في بلدة شمالي الضفة

نابلس: أحرق مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، أراضي زراعية فلسطينية في “بلدة اللبن الشرقي” شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلية بشار القريوتي إن “مجموعة من المستوطنين هاجموا تجمعا للبدو الفلسطينيين قرب بلدة اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس (شمال)، واعتدوا على السكان مما أدى لوقوع مواجهات”.

وأضاف أن “المستوطنين أشعلوا النار في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية (الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع)، فأتت النيران على أشجار زيتون ومحاصيل زراعية”.

وصباح الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، رافقتها اعتقالات وتحطيم ممتلكات فلسطينيين، وفق شهود عيان.

وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، واعتقال حوالي 9 آلاف و625، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)