مستوطنون يحرقون مركبات ويعتدون على منازل فلسطينيين في نابلس

نابلس: أحرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، مركبات ورشقوا أخرى بالحجارة وهاجموا منازل لفلسطينيين شمال الضفة الغربية.

وقال بشار القريوتي، الناشط في مقاومة الاستيطان جنوبي نابلس، إن مستوطنين هاجموا فجر الجمعة بلدة جالود ورشقوا منازل فلسطينية بالحجارة، وأحرقوا 3 مركبات.

وأضاف القريوتي أن منازل فلسطينية تعرضت للتكسير جراء رشقها بالحجارة.

وأشار إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين على وقع “حرب مدمرة” بدأها الجيش الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستأنفها صباح الجمعة بعد هدنة أعلنت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي.

(الأناضول)