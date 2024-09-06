مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية وسط الضفة الغربية

سيارة محترقة بعد يوم من هجوم شنه مستوطنون على قرية جيت، أغسطس 2024- ا ف ب

رام الله: أحرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، مركبة فلسطينية في بلدة أبو فلاح شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين هاجموا البلدة، وأحرقوا مركبة المواطن محمد جميل شومان.

وأضاف الشهود أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلّة زعيتر بالبلدة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدّت إلى “استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعاً بدويا”.

وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبراً ذلك جزءاً من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

#شاهد | مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عند مدخل منزل في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله فجر اليوم. pic.twitter.com/banW9PbCII — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2024



وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينياً، وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.