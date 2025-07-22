مستوطنون يحرقون مركبتين فلسطينيتين بالضفة 

رام الله: أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون، فجر الثلاثاء، مركبتين فلسطينيتين في بلدة بيتين شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وسرقوا جزءا من مقتنيات منزل فلسطيني.

وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء بلدة بيتين شرقي رام الله وأحرقوا مركبتين.

وبيّن الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على منازل الفلسطينيين في البلدة.

وأشاروا إلى أن سكان البلدة تصدوا للمستوطنين قبل أن ينفذوا مزيدا من الاعتداءات.

الخراب الذي خلفه هجوم المستوطنين الليلة على قرية بيتين شرق رام الله pic.twitter.com/EPuBcU88y8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2025

بدوره، قال الفلسطيني عبد الله عباس (73 عاما)، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة عند الساعة الواحدة والنصف فجرا وأحرقوا مركبته الخاصة وأخرى في الحي.

واتهم عباس، الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين الذين باتوا يقتحمون البلدات الفلسطينية والمدن في كل وقت.

وتابع: “ما يحدث هنا في الضفة لا شيء أمام ما يجري مع شعبنا في قطاع غزة، هذا الاحتلال وهذه جرائمه”.

وقال: “نعيش اليوم بقوة الله فقط، وهذا العنف لا يمكن ردعه إلا بالمواجهة”.

وفي بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا وسرقوا جزءا من مقتنياته بحسب شهود عيان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 فلسطينيين.

(الأناضول)