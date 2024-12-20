مستوطنون يحرقون مسجدا في بلدة بالضفة الغربية- (صور وفيديو)

رام الله: أقدم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على إحراق مسجد في بلدة مردا شمال سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تسللوا إلى المنطقة الشرقية ببلدة مردا، وأحرقوا مسجد بر الوالدين، وخطوا شعارات عنصرية معادية على جدرانه، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وتمكن الأهالي من السيطرة على النيران التي اشتعلت عند مدخل المسجد، قبل امتدادها إلى بقية أجزاء المسجد.

شاهد.. لحظة تسلل قطعان المستوطنين إلى قرية مردا قضاء سلفيت حيث خطّوا شعارات معادية للفلسطينيين على جدران مسجد وأضرموا النيران فيه الليلة الماضية. pic.twitter.com/jfxpZjN5mr — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 20, 2024

مستوطنون يحرقون “مسجد بر الوالدين” في بلدة مردا شمال #الضفة_الغربية المحتلة، ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه، من بينها “الموت للعرب” إضافة لرسم نجمة داوود السداسية. pic.twitter.com/rxwmM1hAV2 — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) December 20, 2024

حماس تندد

نددت حركة حماس، الجمعة، بإحراق مستوطنين إسرائيليين للمسجد ووصفت الحادث بأنه “تصعيد خطير ضد المقدسات”.

وقال القيادي بالحركة عبد الحكيم حنيني في بيان، إن “إحراق المسجد يشكل تصعيدا خطيرا ضد المقدسات سيواجه بمزيد من الغضب الشعبي وتصعيد المقاومة ضمن جرائم الإبادة”.

وأضاف أن “الخطوات العنصرية التي ينفذها المستوطنون تجاه المساجد والمقدسات الإسلامية تستدعي تحركا قويا لردعهم عن انتهاكاتهم الاستفزازية”.

وشدد حنيني على أن “المقاومة لن تصمت عن انتهاك حرمات المساجد والمقدسات”.

وأكد أن “إصرار الاحتلال والمستوطنين على مواصلة جرائمهم في الضفة الغربية والقدس سينقلب إلى مزيد من الغضب والمواجهة”.

وتصاعدت اعتداءات إسرائيل والمستوطنين بحق المساجد منذ بدء الحرب على غزة، وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، ودنس مستوطنون مسجد خربة “مراح البقار” في بلدة دورا بالخليل.

كما ألحقت قوات الجيش الإسرائيلي أضرارا بمسجدي أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، ومسجد الشهداء في مخيم طولكرم، وهدمت مصلى لتجمع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس، وجزءا من تسوية لمسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة بطوباس.

وشهدت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين تصاعدا ملحوظا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي عندما شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على “الجماعات الإسرائيلية المتطرفة” بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

(وكالات)