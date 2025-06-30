مستوطنون يحرقون موقعا للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية- (فيديو)

القدس المحتلة: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا موقعا أمنيا تابعا له في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت مؤخرا هجمات المستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة، جراء اعتقال الأخير عددا منهم، بعد هجومهم الأربعاء على بلدة كفر مالك وسط الضفة الذي أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7، في وقت ينفذ فيه مستوطنون هجمات أخرى ضد الفلسطينيين بحماية الجيش.

وقال الجيش في بيان: “خلال الليل (الأحد إلى الاثنين)، أشعل إسرائيليون النار بموقع أمني يحتوي على أنظمة تساعد في إحباط الهجمات والحفاظ على الأمن في منطقة لواء بنيامين (وسط الضفة)”.

وأضاف أن “الإضرار بالموقع يُشكل خطرا على أمن السكان”.

المتحدث باسم جيش الاحتـ.””لال: متظاهرون يهود أشعلوا النار في منشأة أمنية عـ.”ملياتية في رام الله؛ مما أدى إلى تضرر نظام تكنولوجي تابع للجيش الإسرائيـ.””لي، كما تم تخريب 3-5 مركبات عسكرية قرب مقر لواء بنيامين في بيت إيل. pic.twitter.com/1jEbeMUm0a — فلسطين بوست (@PalpostN) June 30, 2025

ومتجاهلا عنفه وعنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، أدان جيش الاحتلال الإسرائيلي “أي مظهر من مظاهر العنف ضد قوات الأمن”.

وتابع أنه “يتوقع من قوات الأمن أن تُقدم الذين يُلحقون الضرر بالقوات إلى العدالة”.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “مستوطنين متطرفين أضرموا النار مساء أمس في منشأة أمنية حيوية في الضفة الغربية”.

وأضافت: “كما قاموا بكتابة شعارات على جدران المنشأة، وتحقق المؤسسة الأمنية فيما إذا كان أداء الموقع تأثر نتيجة الحريق”.

وأوضحت أن “الحادثة جاءت مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية مؤخرًا، حيث تجمهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مقر لواء بنيامين، وقام بعضهم بالبصق على الجنود، ورشّ غاز الفلفل على عناصر الشرطة، وتخريب ثلاث مركبات عسكرية”.

وأضافت أن “آخرين حاولوا اقتحام القاعدة بالقوة، ورفعوا لافتات تتهم قائد اللواء بالخيانة وتطالب بسجنه”.

وأشارت إلى أن “قوات الشرطة وحرس الحدود قاموا بتفريق المتجمهرين باستخدام وسائل تفريق المظاهرات” لم تحددها”.

الكيان يتهاوى🏮🏮🏮

عنف..

اشتباكات..

قط شوارع..

من أحداث البارح خارج مقر لواء بنيامين. 🔥 pic.twitter.com/LXbgLUadmI — روزان قباص רוזאן קבאס يهودية يمنية 🇾🇪 (@Ro_gopa) June 30, 2025

والسبت، هاجم مستوطنون ضابطا وجنود احتياط قرب قرية المغير شمال رام الله وسط الضفة، ما أدى لإصابتهم بجروح طفيفة، و”جرى اعتقال ستة مشتبهين، بينهم قاصران”، وفق الهيئة.

وأضافت: “كما شهد الليل ذاته محاولات دهس متعمدة ضد جنود، ورشق حجارة من قبل نحو 30 مستوطنًا تجاه قوة عسكرية، وردّ الجنود بإطلاق نار تحذيري في الهواء دون وقوع إصابات”.

كذلك اصطدمت خمس مركبات لمستوطنين عمدًا بمركبة عسكرية في محاولة لعرقلة الطريق، ما ألحق بها أضرارا، حسب الهيئة.

هجمات المستوطنين ضد جنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تترافق مع تصعيدهم ضد الفلسطينيين في الضفة، حيث استشهد 986 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية، جراء هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

(الأناضول)