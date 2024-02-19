مستوطنون يستولون على أرض في سلوان… ويهاجمون السكان في نابلس

القدس – «القدس العربي»: استولي مستوطنون متطرفون وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية على أرض تعود الى مقدسيين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وسيّج مستوطنون أراضي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالأسلاك الشائكة، فيما كانت ترافقهم جرافة ومجموعة من العمال الذين نفذوا تغييرات في المكان بهدف السيطرة عليه ومنع وصول الفلسطينيين إليه، وذلك تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضافت المصادر المقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي إياد الرجبي، بعد الاعتداء عليه، تزامنا مع تسييج المستعمرين الأراضي.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال منزل المقدسي محمد زين في حي الثوري في بلدة سلوان، واستولت على هاتفه ومبلغ مالي، وعبثت بمحتويات المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان مقدسيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بينهم شقيقان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان محمد مازن أبو اسنينة، والشقيقين محمود وعرفات إياد طه، بعد مداهمة منازل ذويهم.

كما علّقت قوات الاحتلال «منشورات» في أحياء بلدة المكبر جنوب القدس، تهدد فيها الأهالي بالتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال في الأقصى. كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناديا رياضيا ومدرسة ابتدائية في بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة بهدمهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بهدم عمارة تتضمن نادي العيسوية الرياضي الثقافي، ومدرسة رياض المجد للأطفال تُدرس الصفين الأول والثاني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العمارة المهددة بالهدم تضم ثلاثة طوابق، وينتسب إلى النادي الرياضي قرابة 500 طفل من أبناء البلدة.

يُذكر أن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 88 منشأة في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي في قرية حوسان غرب بيت لحم بهدف التوسع الاستعماري.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية جرفت أراضي المواطنين عند المدخل الشرقي للقرية بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، على طول 500 متر بعرض 20 مترا، بغرض شق طريق استعماري.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات عسكرية ثقيلة، اقتحمت القرية، وهدمت منزل المواطن محمود ماهر أبو خيارة الذي مساحته 120 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون يتنكرون بزي جنود إسرائيليين، أهالي «خربة طانا» شرقي بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس.

وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، إن عددًا من المستوطنين يتنكرون بلباس جيش الاحتلال الإسرائيلي داهموا عددًا من خيام سكان «خربة طانا»، وبالتحديد العائلات التي تعيش في محيط المسجد هناك.

وطرد المستوطنون النساء والأطفال من الخيام، ولم يسمحوا سوى ببقاء فرد واحد من كل أسرة مع الأغنام، وذلك في سبيل تهجير العائلات وترحيلهم القسري من المنطقة بشكل تدريجي.

كما هاجم مستوطنون سيارات للمواطنين في بلدة حوارة جنوبي نابلس حيث كسروا 15 مركبة مركونة على أطراف الشارع.