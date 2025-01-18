مستوطنون يسرقون 53 رأس غنم من سيدة فلسطينية قرب أريحا

أقدم مستوطنون إسرائيليون، صباح السبت، على سرقة 53 رأس غنم من سيدة فلسطينية، في منطقة عرب المليحات البدوي غربي أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن البدو، في بيان، إن “مجموعة مستوطنين من أكثر من بؤرة استيطانية مجاورة لتجمع عرب المليحات تسللوا للتجمع فجر السبت، وقاموا بسرقة 53 رأس غنم تعود ملكيتها للمواطنة فاطمة سليمان إبراهيم مليحات”.

وبينت “البيدر” أن “كاميرات مراقبة وثقت لحظة سرقة الأغنام، من منطقة تقع جنوب التجمع وقريبة من مستوطنة ’مفؤوت يريحو’”.

وأشارت إلى أن “هذا الاعتداء هو جزء من سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم”.

وخلال 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ووفق الهيئة فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

(الأناضول)