سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون يسرقون 53 رأس غنم من سيدة فلسطينية قرب أريحا

18 - يناير - 2025

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أقدم مستوطنون إسرائيليون، صباح السبت، على سرقة 53 رأس غنم من سيدة فلسطينية، في منطقة عرب المليحات البدوي غربي أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن البدو، في بيان، إن “مجموعة مستوطنين من أكثر من بؤرة استيطانية مجاورة لتجمع عرب المليحات تسللوا للتجمع فجر السبت، وقاموا بسرقة 53 رأس غنم تعود ملكيتها للمواطنة فاطمة سليمان إبراهيم مليحات”.

وبينت “البيدر” أن “كاميرات مراقبة وثقت لحظة سرقة الأغنام، من منطقة تقع جنوب التجمع وقريبة من مستوطنة ’مفؤوت يريحو’”.

وأشارت إلى أن “هذا الاعتداء هو جزء من سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم”.

وخلال 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ووفق الهيئة فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول وجدي:
    يناير 18, 2025 الساعة 11:59 ص

    و لمادا لا يتكفل بعض المحامين العرب بهاد القضية و يرسلونها الى محكمة لاهاي ممكن بعض الاشخاص سوف يضحكون على الفكرة و لكن الفكرة و إرسالها إلى محكمة دولية تفضح الصهاينة ليس سراقين الاراضي فقط بل سراقين حتى المواشي و اشياء اخرى

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  2. يقول محمد محمد:
    يناير 18, 2025 الساعة 12:38 م

    أين هي السلطات الأمنية الفلسطينية من هذه الاعتداءات والنهب والسرقة…..؟

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  3. يقول الجنتلمان:
    يناير 18, 2025 الساعة 1:38 م

    وامعتصماه.
    اين معتصماه؟
    غير موجود.
    وا ابن فلان وا ابن علان والأبناء كثر.
    المسافة بعيدة ونحن مشغولون.
    طب بلاش ابن.
    وا ابو فلان وأبو علان وهم على مقربة؟
    اين هم لماذا لم يلبوا النداء؟
    الموضوع موضوع خرفان مش مستاهل ومهمتنا اكبر من قرن خروف.
    وا زبد البحر وا غثاء السيل.
    لبيك يا مليحة لبيك يا حرة. الزبد والسيل قادمون لارجاع الخرفان.

    رد
  4. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 2:17 م

    قطعان الصهاينة الملاعنة لصوص مجرمين فاشيين دمويين قتلة جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القارة العجوز التي عليها الأحزان لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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  5. يقول ملاحظ:
    يناير 18, 2025 الساعة 8:56 م

    من سرقوا الارض امام العين العالم برمته وبتزكية من دول حقوق الانسان و العدالة لايضيرهم سرقة الحيوانات الأليفة فالسرقة متجذرة في تاريخهم الم يسرقوا ذهب المصريين في عهد فرعون وصنعوا منه ثور وعبدوه

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  6. يقول زاكر احمد علي:
    يناير 19, 2025 الساعة 6:07 ص

    انهم (شفشفوها) حسب المصطلح السوداني لكلمة سرقة بعد الحرب

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