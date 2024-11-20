سياسة | عربي | فلسطين

 مستوطنون يشعلون النيران بسيارات فلسطينية في بلدة المزرعة الغربية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

فلسطيني من قرية بزاريا في الضفة يتفقد الأضرار بعد هجوم ليلي شنه إسرائيليون من مستوطنة حومش في 12 يوليو 2024. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مركبتين، فجر اليوم، الأربعاء، بعد تسلّلهم لقرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية  أن المركبتين تعودان للمواطن حسن رجب صندوقة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بمركبتين أمام منزل المواطن صندوقة في المزرعة الغربية.

وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هاجم مستوطنون المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.

(وكالات)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    نوفمبر 20, 2024 الساعة 7:05 ص

    This is mega barbarism action against civilians people…
    No power can spheterize Palestinian justification…
    Where’s the international laws…
    This is an occupational land .. from savage Zionism

    رد

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