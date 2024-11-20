 مستوطنون يشعلون النيران بسيارات فلسطينية في بلدة المزرعة الغربية- (فيديو)

فلسطيني من قرية بزاريا في الضفة يتفقد الأضرار بعد هجوم ليلي شنه إسرائيليون من مستوطنة حومش في 12 يوليو 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مركبتين، فجر اليوم، الأربعاء، بعد تسلّلهم لقرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية أن المركبتين تعودان للمواطن حسن رجب صندوقة.

مصادر صحفية: مستوطنون يحرقون مركبات الأهالي في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله والبيرة #قطاع_غزة #لبنان #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/YtiffNxJe9 — وكالة قدس برس (@qudspressagency) November 20, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بمركبتين أمام منزل المواطن صندوقة في المزرعة الغربية.

وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هاجم مستوطنون المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.

(وكالات)