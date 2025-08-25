مستوطنون يصيبون فلسطينيا ويسرقون 20 جَمَلا في الضفة الغربية

رام الله: اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطيني وأصابوه بجروح قرب مدينة القدس، فيما سرق مستوطنون آخرون 20 جملا يملكها فلسطينيون جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لرجل (50 عاماً) جراء اعتداء المستوطنين عليه في منطقة جبع شمال القدس”.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين هاجموا تجمعا بدويا قرب بلدة جبع “ترافقهم قوات الاحتلال، واقتحموا المنازل في تجمع بدو العراعرة، واعتدوا على المواطنين بعد أن حاصروهم في منازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطن”.

وفي واقعة أخرى، قال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة في موجز معلوماتي، وزعه على الصحافيين، إن مستوطنين “وتحت حماية الجيش سرقوا ما يقارب 20 ناقة من منطقة دقيقة في البادية البدوية بمسافر يطا (جنوب مدينة الخليل)”.

وتداولت مجموعات للصحافيين عبر منصات التواصل تسجيلا صوتيا لمواطن من سكان المنطقة يطالب بتدخل المحامين والمنظمات الحقوقية لإعادة الجمال بعد أن سرقت ونقلت إلى بؤرة استيطانية قرب التجمع.

وفي خربة “اقواويص” بمسافر يطا، أيضا، ذكر مخامرة أن مستوطنين اقتحموا منزل فلسطيني وخربوا محتوياته وعاثوا بحظائر ماشيته خرابا، وحاولوا سرقة ماشيته “بالتزامن مع إطلاق مواشيهم في محيط مساكن المواطنين لتدمير الأشجار المثمرة في القرية، كما هاجموا بخيولهم المواطنين وثلاثة نشطاء أجانب ولم يبلغ عن إصابات”.

أما شمال الضفة، فقالت “وفا” إن مستوطنين دهموا خيمة مواطن في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، أكثر من خمس مرات، ما أثار الخوف بين الأطفال والنساء.

وذكرت الوكالة أن المنطقة تشهد “تصعيدا كبيرا في اعتداءات المستعمرين، التي أجبرت إحدى العائلات اليوم على الرحيل عن المنطقة باتجاه (محافظة) طوباس”.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

(الأناضول)