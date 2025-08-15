سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين بالرصاص ويحرقون مركبات بالضفة

منذ ساعتين

حجم الخط
0

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين وأحرقت 3 مركبات ومنزل، الجمعة، في هجومين شنهما مستوطنون إسرائيليون بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة المزرعة الشرقية في شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وذكر الشهود أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين فلسطينيين على الأقل، جرى نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج، ولم تعرف بعد طبيعة إصاباتهم.

وفي السياق، هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، وأحرقوا مركبتين بشكل كامل، وثالثة بشكل جزئي، بحسب ما رواه بعض سكان المنطقة.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين أضرموا النار أيضا في أحد المنازل بالبلدة، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه.

وتأتي هذه الاعتداءات استمرارا لانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قتل برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب، وأكثر من 18 ألفا و500 معتقل، بحسب معطيات فلسطينية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رؤساء 19 مستوطنة يطالبون بسرعة فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة
منذ 13 ساعة
ردا على خطط سموتريتش.. الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
منذ 22 ساعة
سموتريتش يوافق على مخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة ويقضى على الدولة الفلسطينية- (فيديو)
14 - أغسطس - 2025
رام الله.. مسيرة منددة بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في غزة
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية