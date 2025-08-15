مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين بالرصاص ويحرقون مركبات بالضفة

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين وأحرقت 3 مركبات ومنزل، الجمعة، في هجومين شنهما مستوطنون إسرائيليون بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة المزرعة الشرقية في شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وذكر الشهود أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين فلسطينيين على الأقل، جرى نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج، ولم تعرف بعد طبيعة إصاباتهم.

وفي السياق، هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، وأحرقوا مركبتين بشكل كامل، وثالثة بشكل جزئي، بحسب ما رواه بعض سكان المنطقة.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين أضرموا النار أيضا في أحد المنازل بالبلدة، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه.

وتأتي هذه الاعتداءات استمرارا لانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قتل برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب، وأكثر من 18 ألفا و500 معتقل، بحسب معطيات فلسطينية.

(الأناضول)