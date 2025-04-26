مستوطنون يصيبون 6 فلسطينيين خلال هجمات في الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)

رام الله: أُصيب 6 فلسطينيين مساء السبت في اعتداءين نفذهما مستوطنون إسرائيليون وسط وجنوب الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) وشهود عيان.

وذكرت الوكالة أن مستوطنين هاجموا بلدة كوبر شمال غربي رام الله (وسط)، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين. وأوضحت أنهم اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين عدنان حسن رشيد وموسى شلالدة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض.

مستوطنون يختطفون شابين خلال الهجوم على بلدة كوبر شمال رام الله. pic.twitter.com/PhJsrasVPu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2025

وفي جنوب الضفة، تعرضت عائلة فلسطينية لاعتداء أثناء عملها في أرضها ببلدة سعير شمالي الخليل.

وقال شادي طروة: “كنت أعمل في أرضي قرب منطقة جورة الخيل شمال شرق سعير، عندما هاجمتنا مجموعة من نحو 10 مستوطنين، حطموا زجاج مركبتي واعتدوا علينا”. وأضاف: “هاجمونا أنا وزوجتي وزوجة ابني وأطفالي بالضرب بالأيدي والهراوات، مما تسبب لنا بجروح وكدمات في الرأس”.

وأشار طروة إلى أن أربعة من أفراد عائلته نُقلوا إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل، أغلق مستوطنون بالحجارة أحد الشوارع الحيوية في بلدة سعير الذي يستخدمه الفلسطينيون للتنقل.

ونشر ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثّق قيام المستوطنين بإغلاق الطريق.

مستوطنون يقطعون الطريق في وادي سعير، شمال الخليل. pic.twitter.com/iQML1nstMU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2025

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بالتوازي مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

(الأناضول)