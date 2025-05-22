مستوطنون يضرمون النار فى مسجد وسيارة بالضفة الغربية- (فيديو)

تل أبيب: أضرم مستوطنون النار في مسجد وسيارة بين قريتي أوصرين وعقربا بجنوب نابلس بالضفة الغربية، وقاموا بكتابة عبارة”يعيش شعب إسرائيل” و”دماء اليهود غالية” على الجدران.
ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، فتحت الشرطة تحقيقا، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي متورطين في الحادث.
(د ب أ)
هه عصابة بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين يستأسدون على أبناء الضفة الغربية يا عينيا فحاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون فلسطين أو لا تكون فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر سيكون حليف أحرار الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸🤕☝️🔥🐒🚀