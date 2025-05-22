مستوطنون يضرمون النار فى مسجد وسيارة بالضفة الغربية- (فيديو)

تل أبيب: أضرم مستوطنون النار في مسجد وسيارة بين قريتي أوصرين وعقربا بجنوب نابلس بالضفة الغربية، وقاموا بكتابة عبارة”يعيش شعب إسرائيل” و”دماء اليهود غالية” على الجدران.

ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، فتحت الشرطة تحقيقا، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي متورطين في الحادث.

(د ب أ)