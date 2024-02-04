مستوطنون يعتدون على راهب في القدس ويشتمون السيد المسيح- (فيديو)

الناصرة- “القدس العربي”:

تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، ولا ينجو منها رجال الدين المسيحيين الذين يتعرضون للمزيد من الأذى والاعتداء اللفظي والجسدي في منطقة “جبل صهيون” داخل الشطر الشرقي من مدينة القدس.

وفي آخر هذه الاعتداءات، هاجم مستوطن من تيار اليهودية الأورثوذوكسية (الحريدم) الرئيسَ العام للرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، الأب نيقوديموس شنابل، وبصق عليه.

مستوطنان يتهجمان على رجل دين مسيحي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث بصقا عليه وشتما النبي عيسى عليه السلام بألفاظ نابية.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/x1dKeETa6P — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) February 4, 2024

وفيما كان الأب شنابل يصوّر الاعتداء عليه، انضم شاب يهودي آخر للاعتداء بالشتائم ضد المسيحية والسيد المسيح. كما حاول مستوطنون آخرون ملاحقة رجل الدين خلال سيره ومنعه من تصوير الاعتداء عليه، وسط المزيد من الشتائم والتهديدات.

من جهته طلب شرطي مدني من المستوطنين عدم الإساءة لرجل الدين بالقول: “توقف هذا ليس جيدا.. إنه كاهن”، لكن المستوطن المعتدي استمر في اعتداءاته: “إنهم مسيحيون وهذا ما يستحقونه”.

وأدانت فلسطين، الاعتداء واعتبرت الحادثة “ترجمة لثقافة العنصرية”، مطالبة بضغط دولي لوقف “العنف الطائفي والعنصري” من قبل المستوطنين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، وآخر للهيئة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، الأحد.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن “اعتداء متطرفين يهود والبصق على راهب في القدس ترجمة لثقافة استعمارية عنصرية”.

وأدانت “بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي ارتكبه متطرفون يهود على راهب مسيحي عند مدخل باب النبي داود في القدس المحتلة، حيث أقدم أحدهم بالبصق على الراهب، في حين اعتدى آخر عليه وقام بشتم السيد المسيح بألفاظ نابية”.

يشار إلى أن رجال الدين المسيحيين من مختلف الطوائف يتعرّضون داخل الشطر الشرقي من القدس، خاصة في البلدة القديمة والحي الأرمني، لاعتداءات متكّررة من قبل مستوطنين يشتمون ويهددون ويبصقون دون رقيب وحسيب.

مستوطنون يعتدون على رجل دين مسيحي بالبلدة القديمة في القدس المحتلةhttps://t.co/OW1GTaXSXw#عاجل pic.twitter.com/4vzVMabI6V — Roya News (@RoyaNews) February 3, 2024

وقال المستشار الخاص لمجلس الكنائس في الديار المقدسة وديع أبو نصار، في بيان مقتضب عممه ليلة أمس، إن الحديث يدور عن اعتداء واضح جديد، مشددّا على أن الحد الأدنى يقتضي بأن تبادر سلطات الاحتلال لمقاضاة المعتدين وسماع تنديد قاطع وبصوت عال بهذه الاعتداءات المتكرّرة في القدس، من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي ورجال الدين اليهود.

يشار إلى أن التنديد الإسرائيلي الرسمي نادرا ما يحصل، ويتّم على خجل ودون ملاحقة المعتدين على رجال الديمن المسيحيين منذ سنوات.

وكانت قناة تلفزيونية عبرية، أشارت سابقا لعلاقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، وعدد من الحاخامات، بالتحريض على هذه الاعتداءات، حين قال في لقاء سابق معه “عندما نبصق على جهة الكاهن أو الكنيسة أنا لا أعتقد أن هذا يعبر عن مخالفة ما”. وردا على سؤال المذيع الإسرائيلي إن كان يجب “اتباع كل التقاليد اليهودية” أجاب أن “الموضوع هو لماذا نحول هذا لموضوع جنائي؟”