مستوطنون يعتدون على متطوعين أجانب في الضفة الغربية المحتلة

نابلس: أكد نشطاء وجيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد اعتداء مستوطنين على متضامنين أجانب كانوا يساعدون مزارعين فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ونقلهم لتلقي العلاج.

وقال المتطوع ديفيد همل وهو ألماني يعيش في الولايات المتحدة إنهم تعرضوا للضرب بقضبان حديدية وحجارة.

وبحسب همل كان بين المستوطنين ست نساء “كانوا يحملون أنابيب معدنية وعصي خشبية، عندما توجهوا نحو المزارعين”.

وأضاف “كنا نقف بسلام ولا نشكل تهديدا على أحد عندما توجهوا نحونا ودفعونا نحو الطريق”.

وأكد المتطوع أنه تعرض للضرب “على ساقي وذراعي وفكي أيضا … كان عنيفا للغاية”.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية واعتداءات المستوطنين فورة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتفاقم التوتر بعد اعتبرت محكمة العدل الدولية الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقال الجيش في بيان “اعتدى عدد من المدنيين الإسرائيليين الملثمين على مجموعة من المواطنين الأجانب أثناء قيامهم بزراعة الأشجار في منطقة قصرة”.

وأضاف “لاذ المهاجمون الإسرائيليون بالفرار من مكان الحادث ولم يعتقلهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وبحسب البيان “طالما أنهم كانوا ملثمين لم يكن من المكان تقديم تقرير إلى الشرطة الإسرائيلية، مع ذلك، يمكن للمواطنين الأجانب رفع الشكاوى بشكل مستقل”.

وبحسب رئيس البلدية هاني عودة فإن مزارعين فلسطينيين توجهوا برفقة عدد من المتضامنين الأجانب إلى أرض زراعية شرق القرية لتنظيفها بعد إحراقها من قبل مستوطنين قبل مدة، قبل أن يهاجمهم مستوطنون ويعتدوا عليهم.

لكن “جاء حارس من قرية إيش كوديش المجاورة ليرى ما يفعلونه، ثم عاد لاحقًا ومعه نحو 10 مستوطنين” وفق عودة.

وأضاف عودة “بعد فترة وجيزة، حضرت قوة من جيش الاحتلال، قام الجنود بإطلاق النار بكثافة في الهواء وطردنا من الموقع”.

ووفقا لرئيس البلدية فإن المتطوعين يقيمون في القرية منذ شهر.

وأكد المتطوع الألماني أن المجموعة تحاول توفير “حماية” للمزارعين”.

وسبق أن أصيب العديد من حركة التضامن الدولية في الضفة الغربية قطاع غزة.

تشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

واستشهد ما لا يقلّ عن 579 فلسطينيا في الضفّة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقتل ما لا يقل عن 16 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات شارك فيها فلسطينيون، وفقا للأرقام الرسمية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)