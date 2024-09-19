مستوطنون يعتدون على مدرستين فلسطينيتين في بيت لحم جنوبي الضفة- (فيديو)

بيت لحم: اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الخميس، على مدرستين فلسطينيتين ابتدائية وثانوية في قرية الجبعة ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مدرستي ذكور الجبعة الأساسية والتوافق المختلطة الثانوية، جنوب غرب بيت لحم، دون الحديث عن إصابات، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وأصيب الطلاب بحالة من الهلع، قبل أن تسارع إدارة المدرستين لإجلائهم إلى منازلهم، وفق الوكالة.

مستوطنون يهاجمون طلاب المدارس في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. pic.twitter.com/bWjKpIGZia — فلسطين بوست (@PalpostN) September 19, 2024

وتتعرض قرية الجبعة لهجمة استيطانية مستمرة، تتمثل في اعتداءات على السكان والممتلكات، وحرق أشجار وقطعها والاستيلاء على مساحات من أراضيها وتجريفها.

ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى “استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعا بدويا”.

وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

بينما أسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)