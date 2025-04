مستوطنون يعتدون على معلمي وطلاب مدرسة فلسطينية قرب أريحا- (فيديو وصور)

رام الله: أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة “عرب الكعابنة الأساسية” بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم”.

Israeli settlers attacked a primary school in the occupied West Bank, attacking teachers and terrorizing children.

Israeli forces reportedly arrested the school principal. This is what US-tax dollars are funding, terrorizing Palestinian children at school.pic.twitter.com/8b2QL8OzBa

— Assal Rad (@AssalRad) September 16, 2024