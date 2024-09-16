مستوطنون يعتدون على معلمي وطلاب مدرسة فلسطينية قرب أريحا- (فيديو وصور)

رام الله: أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة “عرب الكعابنة الأساسية” بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم”.

Israeli settlers attacked a primary school in the occupied West Bank, attacking teachers and terrorizing children. Israeli forces reportedly arrested the school principal. This is what US-tax dollars are funding, terrorizing Palestinian children at school.pic.twitter.com/8b2QL8OzBa — Assal Rad (@AssalRad) September 16, 2024

وأضافت أن “حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال”.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت حتى اللحظة مع 7 إصابات اعتداء بالضرب على مدرسة المعرجات، وتم نقلهم للمستشفى.

تغطية صحفية: صورة تظهر مدير مدرسة عرب الكعابنة الأساسية مقيد اليدين برفقة أحد المعلمين بعد هجوم للمستوطنين على منطقة المعرجات شمال غرب أريحا. pic.twitter.com/prB2LLLHgA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 16, 2024

(د ب أ)