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مستوطنون يعتدون على معلمي وطلاب مدرسة فلسطينية قرب أريحا- (فيديو وصور)

16 - سبتمبر - 2024

جنود الاحتلال ومستوطنون خلال اقتحامهم المدرسة. الصورة من مواقع التواصل

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رام الله: أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة “عرب الكعابنة الأساسية” بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم”.

وأضافت أن “حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال”.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت حتى اللحظة مع 7 إصابات اعتداء بالضرب على مدرسة المعرجات، وتم نقلهم للمستشفى.

(د ب أ)

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