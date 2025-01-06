مستوطنون يعترضون موكب وزير فلسطيني ويحتجزون مركبته 

الخليل: اعترض مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، موكب وزير فلسطيني واحتجزوا مركبته، خلال زيارة ميدانية لمنطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية على صفحتها في فيسبوك، إن “مستوطنين بلباس الجيش الإسرائيلي اعترضوا موكب وزير الحكم المحلي سامي حجاوي خلال زيارته الميدانية لمنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل”.

وبيّنت الوزارة أن المستوطنين احتجزوا مركبة الوزير والوفد المرافق له، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين ردا على عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، في وقت سابق الإثنين.

وفي هذا الإطار، أصيب 3 طلاب فلسطينيين على الأقل، اليوم في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مدرسة فلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

كما أغلق مستوطنون طرقات عدة بمحيط مدن نابلس وقلقيلية وطولكرم وسلفيت، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، عقب الدعوات لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين.

(الأناضول)