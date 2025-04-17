مستوطنون يقتحمون الأقصى ومواقع أثرية في الضفة

القدس- «القدس العربي»: اقتحم عضو «الكنيست» الإسرائيلي (البرلمان) الإرهابي تسفي سوكوت، المسجد الأقصى، في آخر أيام عيد الفصح اليهودي الذي شهد على مدار الأيام الماضية اقتحامات غير مسبوقة.

وأظهر مقطع فيديو أداء تسفي سوكوت للسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة، وهو العبادة الرئيسية الثانية التي يربطها التلمود بالمعبد الذي يدعي المستوطنون أن المسجد الأقصى أقيم على أنقاضه، ويُعدُّ من الطقوس التي يمنع إقامتها في المسجد الأقصى وفق اتفاق الوضع الراهن.

ورحب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بأداء الصلوات اليهودية التي قادها تسفي سوكوت صباح الخميس، وقال إن «ما يحدث في جبل الهيكل (الأقصى) هذه الأيام لم يحدث منذ 30 عامًا».

والمستوطن تسفي سوكوت هو عضو في الكنيست عن حزب «الصهيونية الدينية» الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم الخليّة الإرهابية اليهودية الأولى التي أضرمت النار في مسجد في قرية ياسوف قرب سلفيت في الضفة الغربية في كانون أول/ ديسمبر 2009، وخطّت على جدرانه شعار «تدفيع الثمن».

وأفادت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وقام بعضهم بالطقوس اليهودية داخل المسجد وعند باب السلسلة، بينما احتشد آلاف المستوطنين في ساحة حائط البراق، غربي المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية.

وبلغ إجمالي عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في الفترتين الصباحية والمسائية باقتحام المسجد الاقصى 2258 مستوطنًا، على دفعتين.

يُشار أن يوم الخميس هو آخر أيام عيد الفصح الذي سجل هذا العام عددًا غير مسبوق من المقتحمين للمسجد الأقصى، إذ بلغ عدد المقتحمين في الأيام الأربعة الماضية 4608 مستوطنين، مقارنة بـ 4345 مقتحمًا خلال جميع أيام العيد في العام الماضي.

كما اقتحم آلاف المستوطنين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما تسمى بـ «صلاة بركة الكهنة» في خامس أيام عيد الفصح العبري.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلمودية تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى في انتهاك سافر لقدسية المقبرة.

وتضم مقبرة باب الرحمة قبور عدد من الصحابة والعلماء والقيادات الإسلامية وشهداء الفتوحات الإسلامية، وتشكل امتدادًا من باب الأسباط حتى نهاية السور الشرقي للمسجد الأقصى، وصولاً إلى منطقة القصور الأموية جنوب المسجد.

وأدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اقتحامات المستوطنين المتطرفين المتكررة والمتتالية لباحات المسجد الأقصى، وحث في بيان «على بذل أقصى الجهود لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتعزيز الوجود فيه من أجل حمايته».

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان، «رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاقتحامات المتكرّرة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وأعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد الأقصى، بما يمثل تأجيجاً للأوضاع الخطيرة في الارض الفلسطينية المحتلة».

وواصل المستوطنون المتطرفون شنّ اعتداءاتهم، فاقتحم مئات منهم برك سليمان الأثرية جنوب مدينة بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال، وانتشروا على طول امتداد البرك الثلاثة وأقاموا طقوسا توراتية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري وسط البلدة.

كما اقتحمت هذه القوات بلدة يطا جنوب الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين «بركة الكرمل» الأثرية.

وقمعت قوات الاحتلال وقفة ضد الاستعمار والاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل نظمها أصحاب الأراضي التي جرفها الاحتلال لصالح شق طرق وبناء بؤرة استيطانية في منطقة «الهمار»، و«عناب» في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمات واسعة للمنازل شهدها الحي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة تشمل آليات وجرافات باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس مرورا بضاحية ذنابة، وذلك في ظل استمرار العدوان على المدينة ومخيماتها لليوم الـ81 على التوالي ولليوم الـ68 على مخيم نور شمس.

وداهمت هذه القوات عددا من منازل المواطنين على الأطراف الغربية لمخيم نور شمس، وأجبرت عائلات العمر وأبو سريس والملاح على إخلاء منازلها بالقوة، في الوقت الذي يشهد المخيم يوميا حملة تهجير قسري لسكانه في حارتي جبل الصالحين وجبل النصر.

وشهد مخيم طولكرم طوال ليل الأربعاء وفجر الخميس، انتشارًا كبيرا لجنود الاحتلال، الذين عاثوا تخريبا وتدميرا في المنازل ومحتوياتها بعد مداهمتها، بما فيها الفارغة من سكانها بعد تهجيرهم منها قسرا.

أما في جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة، وانتشرت في شوارعها، وخاصة منطقة الظهيرة، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال ليل الأربعاء بلدة طمون جنوب شرق طوباس وداهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة واحتجزت 10 مواطنين لعدة ساعات قبل أن يفرج عنهم، كما شرعت جرافة الاحتلال بتجريف وتدمير البنية التحتية في مناطق داخل البلدة.

وفي الخليل، أطلق جنود الاحتلال النار على متضامنين أجانب جنوب الخليل وذلك قرب قرية البرج غرب مدينة دورا جنوب المحافظة.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الدوحة، جنوب البلدة.

توسيع سياسة هدم منازل منفذي عمليات المقاومة

القدس- «القدس العربي»: أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوسيع سياسة هدم منازل منفذي العمليات لتشمل العمليات التي لم تسفر عن سقوط قتلى، وفق ما أفادت به القناة السابعة الإسرائيلية.

وأصدر قراره استنادًا لتوصية مجلس الأمن القومي ووزير الجيش يسرائيل كاتس، أن يتم توسيع سياسة هدم المنازل لتشمل منفذي العمليات التي أدت لإصابات فقط، بدلاً من السياسة المتبعة حاليًا بهدم منازل منفذي العمليات التي أسفرت عن سقوط قتلى.

وحسب القناة السابعة، يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في سياسة كانت متبعة لسنوات، وهو يستند إلى رأي مجلس الأمن القومي أن من الممكن هدم المنازل حتى في الحالات التي لم تسفر فيها العمليات عن قتلى، ما دام وقعَت إصابات بدرجات متفاوتة الخطورة، خاصة فيما يُوصف بـ»الهجمات الخطيرة». ومن المقرر أن تُدرس كل حالة على حدة، ويتم رفعها لاحقًا إلى المستويين العسكري والسياسي للمصادقة عليها.

ويأتي القرار في أعقاب عمل دام أكثر من عام داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ضغوط من أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أبرزهم النائب عميت هاليفي من حزب «اللــيكود»، الذي بادر قبل عام لعقد جلسة خاصة في اللجنة بالتعاون مع منظمة «بتسالمو»، تخللتها دعوة عدد من أعضاء الكنيست، ومنهم رئيس اللجنة يولي إدلشتاين، إلى توسيع نطاق سياسة الهدم لتشمل منفّذي العمليات التي لم توقع قتلى.