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مستوطنون يقتحمون “قبر يوسف” في نابلس لأداء طقوس دينية

23 - أكتوبر - 2024

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رام الله: اقتحم مستوطنون، فجر الأربعاء، مقام “قبر يوسف” بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وشرعوا في أداء طقوس دينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام المستوطنين لمقام “قبر يوسف”، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين إلى “قبر يوسف”.


وأفادوا باندلاع مواجهات رشق عشرات الفلسطينيين خلالها الجيش بالحجارة، فيما استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضدهم.
ودهم الجيش الإسرائيلي عددا من أحياء نابلس الشرقية، وفتش منازل قبل انسحابه.
وبالإضافة إلى نابلس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في محافظات أخرى بالضفة الغربية طالت مدن رام الله، والخليل وقلقيلية ومخيم الفارعة قرب طوباس، وبلدات محافظات عديدة.
بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: “طواقمنا في الخليل تعاملت مع إصابتي رصاص حي لطفلين عمرهما 15عاما في بلدة حلحول”، وأشارت إلى نقلهما للمستشفى.

(الأناضول)

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