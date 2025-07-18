مستوطنون يقتلون عشرات رؤوس الأغنام لفلسطينيين بالأغوار

رام الله: أفاد مسؤول محلي فلسطيني، الجمعة، بأن مستوطنين إسرائيليين “نفذوا مجزرة” بحق 117 رأس غنم بمنطقة “الأغوار الشمالية” شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقال مهدي دراغمة، رئيس مجلس الأغوار الشمالية في بيان، إن “مستوطنين إسرائيليين حاصروا أغناما في منطقة الشك في الأغوار الشمالية، فجر الجمعة، وقتلوا 117 رأسا من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي”.

ووصف دراغمة الحادثة بأنها “إجرامية وإرهاب منظم يستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار”، مبينا أن المستوطنين حاصروا الأغنام خلال ساعات الليل وحتى صباح الجمعة في منطقة الشك.

بالرصاص والسكاكين.. مستوطنون يقتلون أغنام خلال هجوم على منطقة الشك في الأغوار الشمالية pic.twitter.com/EXWc1CCrDE — فضائية النجاح – An-Najah Nbc (@newsnajah) July 18, 2025

وبيّن دراغمة أن “الأهالي تمكنوا لاحقًا من استعادة جزء من القطيع بعد فرار المستوطنين”، معتبرا أن الواقعة “استهداف لعائلات (فلسطينية) كاملة تعتمد على الثروة الحيوانية للبقاء”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبالتوازي مع الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

(الأناضول)