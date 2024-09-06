مستوطنون يمنعون الماء عن فلسطينيين بالخليل ويصيبونهم بجراح

الخليل: أصاب مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، عددا من الفلسطينيين برضوض وجروح متوسطة إثر الاعتداء عليهم ومنعهم من استخدام بئر ماء في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا عددا من الفلسطينيين أثناء تواجدهم عند بئر ماء في قرية زنوتا قرب بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب، ومنعوهم من استخدام البئر.

وأضافت أن عددا (لم تحدده) من المواطنين الفلسطينيين أُصيبوا برضوض وجروح متوسطة نتيجة الاعتداء.

وفي اعتداء آخر، قالت “وفا” إن مستوطنين آخرين نصبوا خيمة عند موقع “بئر ماعين” الأثري في منطقة مسافر يطا بالخليل.

ويحاول المستوطنون السيطرة على المكان، وعلى كامل المواقع الأثرية في المنطقة برمتها .

وبموازاة حربه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر أدت إلى “استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعا بدويا”.

وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن بمستوطنات في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.

(الأناضول)