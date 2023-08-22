مستوطنون يهاجمون بلدة برقة قرب نابلس- (فيديو)

نابلس: هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، منازل في بلدة برقة الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية على طريق نابلس جنين بالحجارة، كما هاجموا منازل المواطنين في بلدة برقة وسط إطلاق نار.

وأضافوا أن المستوطنين قاموا بالاعتداء على منازل القرية، مما أدى لاندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وفر الحماية للمستوطنين.

وبين الشهود أن الجيش أطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني والحي، دون أن يبلغ عن إصابات.



وتتعرض قرية برقة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، لوقوعها قرب مستوطنة “حومش” المخلاة.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يُعرف بـ”قانون فك الارتباط”، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة حومش، حيث اعيد بناء مدرسة دينية فيها.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

(الأناضول)