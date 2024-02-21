سياسة | عربي | فلسطين

مستوطنون يهاجمون بلدة “عصيرة القبلية” شمال الضفة الغربية ويشعلون النار في منزل- (فيديو)

21 - فبراير - 2024

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نابلس:  أصيب مواطن فلسطيني برضوض، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح بأن مستوطنين من مستوطنة “يتسهار”، الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا منزلا على أطراف البلدة وحاولوا إحراقه، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، مشيرًا إلى أن المستوطنين حطموا زجاج مركبة ورشقوا الحجارة، ما أدى إلى إصابة مواطن برضوض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2024 الساعة 4:51 م

    إحراق باحراق والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🚀🚀

    رد

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