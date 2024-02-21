مستوطنون يهاجمون بلدة “عصيرة القبلية” شمال الضفة الغربية ويشعلون النار في منزل- (فيديو)

نابلس: أصيب مواطن فلسطيني برضوض، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح بأن مستوطنين من مستوطنة “يتسهار”، الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا منزلا على أطراف البلدة وحاولوا إحراقه، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، مشيرًا إلى أن المستوطنين حطموا زجاج مركبة ورشقوا الحجارة، ما أدى إلى إصابة مواطن برضوض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

عاجل| تغطية صحفية: مستوطنون يشعلون النار بمنزل ويحاولون إحراق مركبة في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. pic.twitter.com/NDeGekfzNX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 21, 2024

(وكالات)